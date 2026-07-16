Инсайдер НХЛ: не удивлюсь, если Ларкин начнёт следующий сезон в «Детройте»

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон поделился мнением относительно будущего нападающего Дилана Ларкина в «Детройт Ред Уингз». 29-летний форвард ранее запросил обмен в одну из четырёх команд: «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту Уайлд» или «Даллас Старз».

«Ситуация вокруг его контракта заметно затихла. Меня бы совершенно не удивило, если в первую неделю сентября, а Ларкин по-прежнему будет игроком «Ред Уингз», – цитирует Джонстона Sportskeeda.

В прошлой регулярке нападающий набрал 67 (34+33) очков в 74 играх. Его соглашение со средней годовой зарплатой $ 8,7 млн рассчитано до конца сезона-2030/2031. В нём есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.