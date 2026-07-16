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«Амур» огласил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ

«Амур» огласил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ
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«Амур» огласил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ. Главным тренером команды в новом чемпионате назначен Александр Андриевский. Старшим тренером стал Павел Десятков.

Яков Рылов продолжит работу с защитниками, а Евгений Грачёв, завершив карьеру игрока, занял должность помощника главного тренера.

В тренерский штаб также вошли тренер по физической подготовке Денис Богданов, тренер по видео Станислав Басов и тренер-видеоаналитик Михаил Ждахин.

Заключительное назначение межсезонья — тренер вратарей, которым стал известный специалист Константин Власов. Для него это возвращение на Дальний Восток: ранее на протяжении четырех сезонов он работал с владивостокским «Адмиралом» (2013 – 2017).

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