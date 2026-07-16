КХЛ представила первый в истории сезонный турнир с участием шести клубов

КХЛ представила первый сезонный турнир в истории лиги. Он будет посвящён 80-летию отечественного хоккея, а участие в нём примут шесть старейших российских клубов.

В сезоне-2026/2027 российский хоккей ждёт важная дата – 80-летний юбилей. 22 декабря 2026 года на лёд выйдут шесть клубов, отмечающие 80-летие: «Спартак» и «Динамо» Москва, «Торпедо» и СКА, ЦСКА и «Автомобилист».

Первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой стартовал 22 декабря 1946 года, в нём приняли участие 12 команд, среди них были «Спартак», «Динамо», ЦДКА (сейчас ЦСКА), «Дом офицеров» Ленинград и Свердловск (сейчас СКА и «Автомобилист»). Нижегородское «Торпедо» было основано 26 декабря 1946 года и начало выступление в отечественных чемпионатах только со следующего сезона.

Именно эти шесть команд разыграют между собой Кубок Первых. В зачёт турнира пойдут только первые матчи команд между собой на домашнем и гостевом льду в сезоне-2026/2027. Сразу два матча Кубка Первых пройдут в стартовый игровой день регулярного чемпионата 5 сентября – «Автомобилист» сыграет с «Динамо» Москва, а «Спартак» – с «Торпедо». Первые матчи ЦСКА и СКА пройдут 7 сентября – московские армейцы примут «Спартак», петербуржские армейцы сыграют дома с «Динамо».

Всего в общую таблицу турнира пойдут 30 матчей, а 22 декабря 2026 года, в день 80-летия основания российского хоккея, команды сыграют последний тур Кубка Первых, в котором определится победитель турнира.

В матчах, идущих в зачёт Кубка Первых, хоккеисты будут играть в специальных ретро-джерси с шевронами турнира.

Формат турнира:

▪ Шесть команд («Автомобилист», «Динамо» Москва, СКА, «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА);

▪ 30 матчей — в зачет турнира идут первые встречи между собой дома и в гостях в регулярном чемпионате;

▪ Система начисления очков соответствует официальной — два очка за победу, одно очко за поражение в овертайме или в серии бросков, ноль очков за поражение в основное время;

▪ Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков.