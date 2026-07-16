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Президент КХЛ Морозов прокомментировал создание первого сезонного турнира в истории лиги

Президент КХЛ Морозов прокомментировал создание первого сезонного турнира в истории лиги
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал создание первого сезонного турнира в истории лиги.

«В этом сезоне отечественный хоккей ждёт большой юбилей – 80 лет с момента первого чемпионата СССР. Это важная дата, и к ней мы решили приурочить специальный турнир в рамках регулярного чемпионата, участие в котором примут шесть команд-основателей хоккея в стране. Исторически эти клубы всегда были в центре внимания, десятилетиями определяя лицо нашего вида спорта в СССР и России. Кубок Первых станет символом преемственности поколений и подарком Лиги для болельщиков к юбилею российского хоккея – надеемся, что это новшество добавит дополнительного интереса регулярному чемпионату», — цитирует Морозова пресс-служба лиги.

В турнире примут участие шесть команд: «Автомобилист», «Динамо» Москва, СКА, «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА.

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