15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Казань стала настоящим домом». Дмитрий Яшкин поблагодарил болельщиков «Ак Барса»

«Казань стала настоящим домом». Дмитрий Яшкин поблагодарил болельщиков «Ак Барса»
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин поблагодарил «Ак Барс» и болельщиков казанского клуба за три проведённых сезона в команде.

«Есть города, в которых ты просто играешь. А есть те, которые становятся частью твоей жизни. Для меня Казань навсегда останется именно таким местом. За эти три года она стала для меня настоящим домом. Здесь появились люди, которых я смело могу назвать своей семьёй. Здесь я чувствовал невероятную поддержку не только на льду, но и далеко за его пределами. Именно здесь началась новая глава моей жизни как хоккейной, так и личной. Мы вместе пережили много ярких моментов. Каждый круг с шарфом был не просто красивой традицией — это был наш с вами момент, который навсегда останется в моей памяти.

К сожалению, в спорте не всегда можно самому решить, где продолжится твоя история. Но это никак не меняет моих чувств к Казани и людям, которые сделали эти три года такими особенными. Спасибо за поддержку, за тепло и за то, что вы приняли меня как своего. До встречи, Казань», — написал Яшкин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Официально
Дмитрий Яшкин стал игроком «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android