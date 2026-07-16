«Казань стала настоящим домом». Дмитрий Яшкин поблагодарил болельщиков «Ак Барса»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин поблагодарил «Ак Барс» и болельщиков казанского клуба за три проведённых сезона в команде.

«Есть города, в которых ты просто играешь. А есть те, которые становятся частью твоей жизни. Для меня Казань навсегда останется именно таким местом. За эти три года она стала для меня настоящим домом. Здесь появились люди, которых я смело могу назвать своей семьёй. Здесь я чувствовал невероятную поддержку не только на льду, но и далеко за его пределами. Именно здесь началась новая глава моей жизни как хоккейной, так и личной. Мы вместе пережили много ярких моментов. Каждый круг с шарфом был не просто красивой традицией — это был наш с вами момент, который навсегда останется в моей памяти.

К сожалению, в спорте не всегда можно самому решить, где продолжится твоя история. Но это никак не меняет моих чувств к Казани и людям, которые сделали эти три года такими особенными. Спасибо за поддержку, за тепло и за то, что вы приняли меня как своего. До встречи, Казань», — написал Яшкин в своём телеграм-канале.