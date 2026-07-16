Нападающий «Ак Барса» сравнил хоккей в КХЛ, МХЛ и ВХЛ

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов высказался об уровне игры в КХЛ, МХЛ и ВХЛ.

– Насколько отличаются друг от друга КХЛ, ВХЛ и МХЛ по уровню игры, организации?

– Это совершенно разные лиги, везде всё по-другому. В КХЛ очень мало времени на принятие решения: при этом даёшь любой пас, человек всё примет, тебе просто нужно приехать в нужное место и в нужное время – тебе вложат шайбу в клюшку и отдадут. В «вышке» всё чуть по-другому, это более «грязная» лига. Нужно голову поднимать, потому что люди могут тебя и «убить».

Поэтому там тоже тяжело, к тому же есть свои нюансы, даже в КХЛ площадки до сих пор разные, а там вообще: приезжаешь, тут – одна арена, там – другая, есть вообще старого формата «аэродромы», где-то «канадские» уже. Выезды автобусные, где ты по 10-15 часов катаешься, а потом по 15 дней не играешь – это всё тоже тяжело.

Молодёжка, наоборот, приближена к КХЛ. Прикольная лига, потому что нужно перестраиваться, когда тебя из КХЛ туда спускают. У тебя столько времени появляется, но как раз из-за того, что слишком много времени, ты медлишь с решением, не одна опция в атаке, а сразу три-четыре, и за счёт этого становится даже чуть тяжелее.

Нужно пару матчей, матчей пять-шесть на перестройку. Вообще, даже чуть грустно, что в этом году не получилось сыграть в МХЛ. За «Ирбис» я уже играть не мог, был по аренде в «Нефтянике», в «Спутник» тоже не спускали, такие были условия. В целом совершенно разные лиги, везде всё по-другому, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.