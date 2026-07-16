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Игрок «Ак Барса» рассказал о принципиальном противостоянии между «Барсом» и «Нефтяником»

Игрок «Ак Барса» рассказал о принципиальном противостоянии между «Барсом» и «Нефтяником»
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Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов рассказал о принципиальном противостоянии между «Барсом» и «Нефтяником» в ВХЛ.

– Матчи между «Барсом» и «Нефтяником» боевые? Как проходит дерби системы?
– Я побывал с двух сторон и скажу, что «Барс» готовится к этим играм куда тщательнее, нежели «Нефтяник» – к «Барсу». «Барс» выходит умирать, для Альметьевска матч скорее рядовой. Борта трещат, две команды одной системы, немного разные задачи, но для «Барса» победа куда важнее и приятнее.

Многие ребята хотят показать себя. Забрать четыре очка у «Нефтяника» – это круто. Мы обыгрывали с «Барсом», и это такой кайф, все говорят, что эти пацаны якобы круче и выше тебя, однако по факту всё совсем не так. Берёшь и выигрываешь.

– Летние товарищеские встречи «Ак Барса» с «Нефтяником» проходят в такой же атмосфере?
– Для Альметьевска всё серьёзно. Была серьёзная рубка, у нас Артемий Князев даже травму получил небольшую, в Максима Арефьева влетел Уайатт Калинюк… — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Радэлем Замалтдиновым читайте на «Чемпионате»:
«Хотелось бы провести всю карьеру в Казани». Беседа с молодой надеждой «Ак Барса»
Эксклюзив
«Хотелось бы провести всю карьеру в Казани». Беседа с молодой надеждой «Ак Барса»
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