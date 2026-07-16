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Кудашов — об уходе из «Динамо»: там такие люди работали, что другого и ожидать не стоило

Кудашов — об уходе из «Динамо»: там такие люди работали, что другого и ожидать не стоило
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Бывший главный тренер «Динамо», а ныне наставник «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался об уходе из московского клуба в прошлом сезоне.

«Я знал, что это произойдёт. Не знал, как технически это будет сделано. Я всё тогда сразу понял, потому что там такие люди работали, что другого и ожидать не стоило», — приводит слова Кудашова ТАСС.

Кудашов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Динамо» в ноябре прошлого года. Под его руководством бело-голубые в 2024 году завоевали второй в истории клуба Кубок континента, а в сезоне-2024/2025 стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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