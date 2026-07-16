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Нападающий «Ак Барса» рассказал о роли Зинэтулы Билялетдинова в команде

Нападающий «Ак Барса» рассказал о роли Зинэтулы Билялетдинова в команде
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Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов высказался о роли Зинэтулы Билялетдинова в казанской команде.

– У тебя был опыт работы с Зинэтулой Билялетдиновым?
– Мне удалось поработать с ним на одной предсезонке. Это было ещё в то время, когда в Казани играл Радулов. В этом сезоне тоже удалось с ним пообщаться, он поддерживал меня, подсказывал, помогал по играм. Это был очень ценный опыт, за который я искренне благодарен.

– Многие не понимают функцию Билялетдинова в команде. Но всё равно ведь здорово, когда такой мэтр рядом с клубом?
– Конечно, у человека такой опыт, он видит, кто какой хоккеист, кто на что способен. Он ходил по раздевалке, общался с ребятами, подсказывал. Это давало и эмоциональный подъём, когда такой человек тебе подсказывает.

– По характеру Гатиятулин и Билялетдинов сильно отличаются друг от друга?
– Я всё-таки не особо застал Зинэтулу Хайдаровича как тренера, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Радэлем Замалтдиновым читайте на «Чемпионате»:
«Хотелось бы провести всю карьеру в Казани». Беседа с молодой надеждой «Ак Барса»
Эксклюзив
«Хотелось бы провести всю карьеру в Казани». Беседа с молодой надеждой «Ак Барса»
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