Нападающий «Ак Барса» рассказал о роли Зинэтулы Билялетдинова в команде

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов высказался о роли Зинэтулы Билялетдинова в казанской команде.

– У тебя был опыт работы с Зинэтулой Билялетдиновым?

– Мне удалось поработать с ним на одной предсезонке. Это было ещё в то время, когда в Казани играл Радулов. В этом сезоне тоже удалось с ним пообщаться, он поддерживал меня, подсказывал, помогал по играм. Это был очень ценный опыт, за который я искренне благодарен.

– Многие не понимают функцию Билялетдинова в команде. Но всё равно ведь здорово, когда такой мэтр рядом с клубом?

– Конечно, у человека такой опыт, он видит, кто какой хоккеист, кто на что способен. Он ходил по раздевалке, общался с ребятами, подсказывал. Это давало и эмоциональный подъём, когда такой человек тебе подсказывает.

– По характеру Гатиятулин и Билялетдинов сильно отличаются друг от друга?

– Я всё-таки не особо застал Зинэтулу Хайдаровича как тренера, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.