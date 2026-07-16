Замалтдинов о Гатиятулине: он всегда пытается всё объяснить спокойно, разбирает до мелочей

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов рассказал о работе с главным тренером казанского клуба Анваром Гатиятулиным.

– Анвар Рафаилович в принципе хотя бы может накричать на ребят? Когда с ним общаешься, сложно поверить, что он вообще может повысить на кого-то голос.

– Конечно, может, когда мы прям выведем его конкретно, если что-то не по плану идёт. Мне кажется, любой человек в такой ситуации может взбеситься, даже самый добрый. Но в целом он всегда пытается объяснить всё спокойно, до мелочей разбирает все игры.

– Слышал, что перед шестым матчем финала у тренерского штаба был жёсткий разговор с игроками. Это правда?

– Честно, даже и не помню. Все всё понимали, это финальная серия Кубка Гагарина, нужно было выходить и побеждать, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.