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Замалтдинов о Гатиятулине: он всегда пытается всё объяснить спокойно, разбирает до мелочей

Замалтдинов о Гатиятулине: он всегда пытается всё объяснить спокойно, разбирает до мелочей
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Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов рассказал о работе с главным тренером казанского клуба Анваром Гатиятулиным.

– Анвар Рафаилович в принципе хотя бы может накричать на ребят? Когда с ним общаешься, сложно поверить, что он вообще может повысить на кого-то голос.
– Конечно, может, когда мы прям выведем его конкретно, если что-то не по плану идёт. Мне кажется, любой человек в такой ситуации может взбеситься, даже самый добрый. Но в целом он всегда пытается объяснить всё спокойно, до мелочей разбирает все игры.

– Слышал, что перед шестым матчем финала у тренерского штаба был жёсткий разговор с игроками. Это правда?
– Честно, даже и не помню. Все всё понимали, это финальная серия Кубка Гагарина, нужно было выходить и побеждать, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Радэлем Замалтдиновым читайте на «Чемпионате»:
«Хотелось бы провести всю карьеру в Казани». Беседа с молодой надеждой «Ак Барса»
Эксклюзив
«Хотелось бы провести всю карьеру в Казани». Беседа с молодой надеждой «Ак Барса»
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