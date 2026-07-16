Замалтдинов: мне нравятся братья Ткачук, это мой ориентир, бьются и умеют забивать

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов ответил на вопрос о хоккеистах, на которых ориентируется в своей игре.

– Ты также говорил, что выбрал 13-й номер, глядя на Павла Дацюка. Но ведь твой игровой стиль максимально далёк от его стиля, нет противоречия в этом?

– На эту тему ещё Денисенко иронизировал, говорил мне, помню: да какой игрой ты Дацюк, ты с ума сошёл? Конечно, я всё понимаю. Раньше просто мне нравилось, как он играет, его стилистика, смотреть было интересно, завораживает. Я понимаю, что я вообще от другого плана игрок. Но это давно было. А номер мне нравится, так и прилип он ко мне. Но я не считаю, что я прям какой-то жёсткий чеккер. Я могу забивать, умею забивать. По ощущениям, я двусторонний форвард, могу выполнять разные задачи на льду.

– Ориентир – Дмитрий Яшкин и Илья Сафонов? Правда, у них совсем другие габариты.

– Что-то типа такого… Братья Ткачук – вот мой ориентир, они вроде и не плеймейкеры, но они бьются и умеют забивать. Нравится мне их игра. Брэди чуть больше «корявенький», но ничего. Спокойно можно развиться дальше, тот же Артём Галимов раньше не набирал столько очков. Если ты попадёшь в нужную систему, в нужную команду, если тебе доверят – всё может сложиться так, что ты вырастешь в голеадора. Это не проблема, как по мне, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.