Замалтдинов — о Макдэвиде: Коннор просто не хотел бежать назад в финале Олимпиады

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов оценил игру форварда сборной Канады Коннора Макдэвида в финальном матче Олимпиады — 2026 с США (1:2 ОТ).

– Смотришь НХЛ? Есть любимые игроки, команды?

– Ткачуки мне нравятся – своей агрессией, желанием. Очень нравится, как катается защитник Куинн Хьюз. Мне кажется, он сейчас даже сильнее Макара. Я хоть и нападающий, но смотреть его хайлайты – это кайф. Чем-то Хьюз Лямкина напоминает, а Макар – нашего Миллера. Никита правда более габаритный, у него широкое катание. Кучеров впечатляет своим хоккейным IQ, Джек Айкел нравится, он двусторонний игрок, везде полезен. Ваня Демидов очень нравится своей игрой, как и в целом его «Монреаль». Коул Кофилд нравится, маленький, с таким броском.

Джека Хьюза ещё отмечу, они с братом «золотой» гол на Олимпиаде организовали, при том что Макар и Коннор Макдэвид в той смене облажались. Финал Олимпиады – и не побежать назад в оборону… Я не понимаю. Думаю, что Коннор просто не хотел бежать. У них там начало смены было, какая усталость, в такой момент важный уже не должно быть оправданий, можно потерпеть, поменяться хотя бы. Да и лезть в обводку, в одного на троих, спасать Канаду… Некомандный он игрок. США показали куда более командный хоккей и по делу выиграли, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.