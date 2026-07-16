«Ему не нравился Вашингтон, не нравилась команда». Леонсис — о Ягре в сезоне-2003/2004

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал об игре Яромира Ягра за столичный клуб в сезоне-2003/2004 и вспомнил, в каком состоянии была команда в то время.

«Он был самым высокооплачиваемым игроком в лиге, и ему не нравился Вашингтон, ему не нравилась команда, ему почти ничего не нравилось. В итоге мы обменяли его в «Рейнджерс». Это было больно, потому что это был наш шанс превратиться из команды среднего уровня в великую. У нас не было никакого ажиотажа. К нам не было никакого внимания ни на глобальном, ни на национальном уровне. Наш бизнес был не очень успешным», — приводит слова Леонсиса ESPN.