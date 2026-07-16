15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» обменял Танкова в «Северсталь» на денежную компенсацию

«Авангард» обменял Танкова в «Северсталь» на денежную компенсацию
Комментарии

«Северсталь» и «Авангард» произвели обмен, сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Нападающий Кирилл Танков перешёл в Череповец в обмен на денежную компенсацию.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в «Северстали» на правах аренды. В 44 матчах он набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «+4».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков. В плей-офф череповецкий клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (1-4).

Ранее стало известно, что экс-защитник «Локомотива» Алексей Кожевников перешёл в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию.

Материалы по теме
Официально
«Северсталь» и «Локомотив» произвели обмен с участием Кожевникова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android