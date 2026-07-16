«Авангард» обменял Танкова в «Северсталь» на денежную компенсацию

«Северсталь» и «Авангард» произвели обмен, сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Нападающий Кирилл Танков перешёл в Череповец в обмен на денежную компенсацию.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в «Северстали» на правах аренды. В 44 матчах он набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «+4».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков. В плей-офф череповецкий клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (1-4).

Ранее стало известно, что экс-защитник «Локомотива» Алексей Кожевников перешёл в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию.