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Голкипер Андрей Мишуров перешёл в «Ладу» из «Авангарда» в результате обмена

Голкипер Андрей Мишуров перешёл в «Ладу» из «Авангарда» в результате обмена
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Голкипер Андрей Мишуров заключил двухлетний контракт с «Ладой», «Авангард» получил за 24-летнего игрока денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Хоккеист — воспитанник омской школы хоккея. В системе «Авангарда» вратарь прошёл все ступени подготовки, выступая в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Дебют в КХЛ состоялся в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне в составе «ястребов» Мишуров провёл 15 матчей с 90,8% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,37.

Всего в КХЛ на счету хоккеиста 109 встреч (44 победы), а также пять игр «на ноль». Процент отражённых бросков составляет 91,4, коэффициент надёжности — 2,69.

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