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Олимпийский чемпион Александр Барабанов пополнил состав «Автомобилиста»

Олимпийский чемпион Александр Барабанов пополнил состав «Автомобилиста»
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Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с нападающим, олимпийским чемпионом Александром Барабановым. Соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Отметим, что ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 16 июля, форвард покинул казанский «Ак Барс» в связи с истечением срока контракта. В прошедшем сезоне 32-летний Барабанов провёл 84 матча за казанский клуб с учётом плей-офф и набрал 67 очков — забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге Барабанов отыграл 494 встречи и набрал 293 (130+163) очка.

Барабанов стал олимпийским чемпионом в 2018 году и дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионатов мира (2017 и 2019 годы). Также в его активе есть бронза молодёжного чемпионата мира 2014 года.

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