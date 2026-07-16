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«Авангард» получил права на Просветова и заключил с вратарём однолетний контракт

«Авангард» получил права на Просветова и заключил с вратарём однолетний контракт
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Хоккейные клубы ЦСКА и «Авангард» совершили обмен. В ЦСКА переходит нападающий Максим Склокин, омский клуб приобрёл права на вратаря Ивана Просветова. Также армейский клуб получит денежную компенсацию. «Авангард» заключил с 27-летним голкипером однолетний контракт, сообщает пресс-служба сибирской команды.

Последний сезон Просветов провёл за океаном, защищая цвета клуба «Калгари Рэнглерс» в АХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 он выходил на лёд в 25 матчах. За это время вратарь отразил 689 бросков по своим воротам, пропустил 88 шайб, а его коэффициент надёжности по итогам выступления в регулярке за канадский клуб составил 3,76.

Просветов перед сезоном-2024/2025 пополнил состав ЦСКА. Голкипер принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на его счету две победы в пяти встречах серии с минским «Динамо», в которых Иван пропустил 12 шайб с 91,8% отражённых бросков.

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