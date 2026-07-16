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В «Авангарде» высказались о подписании контракта с вратарём Иваном Просветовым

В «Авангарде» высказались о подписании контракта с вратарём Иваном Просветовым
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о получении спортивных прав на Ивана Просветова от ЦСКА и подписании с вратарём однолетнего контракта.

«В первую очередь хочу поблагодарить ЦСКА за быстрые и конструктивные переговоры. Считаю, что нам удалось решить две важные задачи. Мы хотели, чтобы Андрей Мишуров получал игровую практику в нужном объёме. При этом нам необходим был ещё один сильный голкипер. Иван Просветов возвращается из Северной Америки и готов доказать свою состоятельность в КХЛ. Контракт подписан на один сезон. Это общее желание, чтобы выйти на новые переговоры после окончания сезона. Это выгодное соглашение для всех сторон», — цитирует Сопина пресс-служба «Авангарда».

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