Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем награды ESPY в номинации «Лучший игрок НХЛ». ESPY Award (Excellence in Sports Performance Yearly Award — «Премия ежегодных высоких достижений в спорте») — премии, присуждаемые американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам, а также за лучшие моменты в соревнованиях за истёкший календарный год.

В сезоне-2025/2026 Коннор стал лучшим бомбардиром лиги (138 очков) и лидером по передачам (90), а также вошёл в историю как третий самый быстрый игрок НХЛ, достигший отметки в 1200 очков.

Макдэвид трижды выигрывал «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ, шесть раз — премию «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир НХЛ), один раз — премию «Морис Ришар Трофи» (лучший бомбардир) и один раз — награду «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф). В сезоне-2022/2023 он добился редкого достижения, взяв четыре главные награды за один сезон («Арт Росс», «Морис Ришар», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей»).