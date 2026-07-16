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Кудашов предположил, может ли Александр Овечкин стать тренером в будущем

Кудашов предположил, может ли Александр Овечкин стать тренером в будущем
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Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Алексей Кудашов оценил возможность российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать тренером в будущем.

«Это просто великие люди (речь про Овечкина и Сергея Фёдорова. — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, куда бы они ни пошли, их всегда ждёт успех. Талантливый человек талантлив во всём. Говоря об Овечкине как о тренере, никто не может ничего загадывать, будет ли он им. Вдруг ему это понравится и он станет величайшим тренером. Всему своё время, пускай он сначала побьёт все рекорды, закончит, а потом сам определится, что ему делать», — цитирует Кудашова ТАСС.

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