Фетисов — о работе тренером в НХЛ: эти навыки пригодились в работе министром

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов поделился воспоминаниями о работе тренером в Национальной хоккейной лиге. Фетисов работал помощником главного тренера в «Нью-Джерси Дэвилз».

«Никогда не думал, что тренерская профессия будет мне интересна и важна. Но меня уговорили менеджеры, что я должен стать тренером. Я им бесконечно благодарен, потому что те навыки, которые я получил, став тренером, стали для меня судьбоносными.

Это 20‑часовой рабочий день, анализ, подготовка, психология. Когда перед тобой сидит 100 млн зарплат, у которых всё гарантировано, а профессия тренера имеет интересный формат. Тренер назначается, чтобы быть уволенным рано или поздно. Это накладывает особый подход. Это интересная вещь. Я благодарен, что проработал четыре года в самой крутой хоккейной лиге мира. Эти навыки пригодились в работе министром», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».