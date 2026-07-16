НХЛ опубликовала расписание игр сезона-2026/2027

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала расписание регулярного сезона-2026/2027, который начнётся во вторник, 29 сентября, пятью встречами.

Календарь матчей, расширенный до 84 игр для каждой команды, включает в себя рекордное количество встреч регулярного сезона в НХЛ — 1344. Сезон завершится в субботу, 10 апреля.

Полное расписание регулярного сезона-2026/2027 можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее НХЛ сообщила, что в рамках вынесенных матчей в Финляндии встретятся «Каролина» и «Сиэтл Кракен». Игры пройдут 12 и 14 ноября в Хельсинки. В рамках вынесенных встреч в Германии сыграют «Оттава Сенаторз» и «Чикаго». Матчи состоятся 18 и 20 декабря в Дюссельдорфе.

В канун Нового года на стадионе Райс-Экклс Университета Юты состоится «Зимняя классика», в которой сыграют «Юта Маммот» и «Колорадо Эвеланш». Матч всех звёзд НХЛ пройдёт 5-6 февраля на стадионе «UBS Arena» на Лонг-Айленде.