Генменеджер «Вашингтона» рассказал про отношения Леонсиса и Овечкина после драфта

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал про отношения владельца клуба Теда Леонсиса и российского нападающего Александра Овечкина после драфта НХЛ.

«Тед был относительно новым владельцем клуба, когда мы взяли в команду Алекса. Тед хорошо относился к Алексу и его семье, и я думаю, что Алекс очень уважает Теда за это. Они оба с уважением относятся к тому, чем занимаются, и к тому, какое место занимают в организации», — приводит слова Патрика ESPN.

Александр Овечкин был выбран «Вашингтон Кэпиталз» под общим первым номером на драфте НХЛ в июне 2004 года. В составе «Кэпиталз» он провёл 21 сезон, став обладателем Кубка Стэнли.