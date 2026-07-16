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Генменеджер «Вашингтона» рассказал про отношения Леонсиса и Овечкина после драфта

Генменеджер «Вашингтона» рассказал про отношения Леонсиса и Овечкина после драфта
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал про отношения владельца клуба Теда Леонсиса и российского нападающего Александра Овечкина после драфта НХЛ.

«Тед был относительно новым владельцем клуба, когда мы взяли в команду Алекса. Тед хорошо относился к Алексу и его семье, и я думаю, что Алекс очень уважает Теда за это. Они оба с уважением относятся к тому, чем занимаются, и к тому, какое место занимают в организации», — приводит слова Патрика ESPN.

Александр Овечкин был выбран «Вашингтон Кэпиталз» под общим первым номером на драфте НХЛ в июне 2004 года. В составе «Кэпиталз» он провёл 21 сезон, став обладателем Кубка Стэнли.

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