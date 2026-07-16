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Щитов оценил идею Сергея Фёдорова о выводе из обращения в НХЛ номера Овечкина

Щитов оценил идею Сергея Фёдорова о выводе из обращения в НХЛ номера Овечкина
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил идею трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Фёдорова о выводе из обращения в НХЛ восьмого номера, под которым в составе «Вашингтон Кэпиталз» выступает российский нападающий Александр Овечкин.

«Мне кажется, в НХЛ тоже есть талантливые ребята, которые играют под восьмым номером, например, Кейл Макар из «Колорадо». Так что, думаю, не все будут этому рады. Но, мне кажется, если это сделают, то получится интересный прецедент», – приводит слова Щитова «Сила спорта».

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал про отношения владельца клуба Теда Леонсиса и Александра Овечкина после драфта НХЛ.

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