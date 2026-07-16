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Жителя Ярославской области будут судить за продажу поддельных билетов на игру «Локомотива»

Жителя Ярославской области будут судить за продажу поддельных билетов на игру «Локомотива»
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Прокуратура Заволжского района направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Ярославской области в мошенничестве под предлогом продажи билетов на хоккей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Заместитель прокурора Заволжского района г. Ярославля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 22-летнего жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 159 УК Ф (мошенничество, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину), а также ч. 1. ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

По версии следствия, в мае 2026 года молодой человек разместил на одной из торговых онлайн-площадок объявление о продаже билетов на хоккейный матч «Локомотив» – «Авангард». После получения денег он направлял желающим приобрести билеты подделки, изготовленные при помощи цифрового редактора.

В результате преступной деятельности ущерб причинён 15 жителям Владимирской, Ивановской, Костромской, Нижегородской и Ярославской областей на общую сумму более 390 тысяч рублей.

С целью сокрытия следов преступлений обвиняемый использовал для получения денежных средств банковскую карту своей сестры, не осведомлённой о совершаемых хищениях, а впоследствии обналичивал поступающие от граждан денежные средства.

Уголовное дело расследовалось сотрудниками полиции и направлено в Заволжский районный суд города Ярославля для рассмотрения по существу.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил потерпевшим ущерб в полном объёме.

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