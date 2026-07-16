Стал известен соперник «Вашингтона» в первом матче нового сезона НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в первом матче регулярного чемпионата НХЛ сезона‑2026/2027 сыграет с действующим обладателем Кубка Стэнли «Каролиной Харрикейнз», следует из расписания, опубликованного на сайте лиги. Встреча пройдёт 2 октября в Роли.

Напомним, новый сезон стартует 29 сентября матчем между «Каролиной» и «Флоридой Пантерз». Перед началом игры состоятся церемония чествования «Каролины» и поднятие чемпионского баннера под своды арены «Харрикейнз».

Календарь матчей, расширенный до 84 игр для каждой команды, включает в себя рекордное количество встреч регулярного сезона в НХЛ — 1344. Сезон завершится в субботу, 10 апреля.