Дементьев оценил подписание «Авангардом» контракта с вратарём Просветовым

Агент Алексей Дементьев оценил подписание «Авангардом» контракта с голкипером Иваном Просветовым.

«Авангард» достаточно давно искал ещё одного вратаря к Серебрякову. Логика понятна — чтобы было два сильных вратаря. И в случае какой-то проблемы с одним второй может справиться с ролью первого. И Просветов может подходить именно на эту роль по возрасту, по амбициям, по техническому оснащению. Конечно, очень приятно видеть такую пару вратарей, которые вселяют уверенность как в тренера, так и в коллектив, где эти ребята будут играть.

Но, опять же, самым важным мерилом качества подбора игроков будут, конечно, игры на вылет — как там смогут проявить себя эти ребята в самые ключевые моменты. Вот от этого и будут зависеть результат и оценка их состоятельности. Всё меряется, конечно, теми достижениями, которые ребята получают в своей хоккейной карьере», — цитирует Дементьева «Сила спорта».