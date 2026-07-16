«Я в недоумении». Нападающий «Юты» Бориков — о минском «Динамо» без главного тренера

Нападающий «Юты Маммот» Егор Бориков высказался о том факте, что у минского «Динамо» до сих пор нет главного тренера.

— Ты переживаешь [из-за того, что «Динамо» ещё не нашло замену Дмитрию Квартальнову] или спокоен, понимая, что работа ведётся, даже если это требует времени?

— Конечно, я тоже слежу за «Динамо». И я тоже в недоумении, и мне очень интересно, кто заступит на этот пост главного тренера и будет руководить командой. У меня там много друзей, за которых я переживаю. И просто за сам клуб, потому что он дал мне многое, дал путь во взрослый хоккей.

Я сейчас смотрю [на эту ситуацию] со стороны как болельщик и, конечно, переживаю. Ко мне даже на улице подходят и спрашивают: ну что, кто там тренер? Ажиотаж заметен, — сказал Бориков в подкасте «Раскатка».