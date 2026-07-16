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«Пока не всё получается, но мы работаем». Третьяк — об организации матча России и США

«Пока не всё получается, но мы работаем». Третьяк — об организации матча России и США
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможности проведения товарищеской встречи между сборными России и США или командами НХЛ и КХЛ.

— Недавно прошёл товарищеский матч между любительскими командами России и США. Увидим ли мы товарищеский матч между профессиональными сборными России и США или НХЛ и КХЛ в ближайшее время?
— Сейчас очень трудно сказать, состоится ли такой матч. Конечно, все хотели бы его увидеть. Чем больше таких матчей, тем лучше — спорт укрепляет дружбу между народами, странами. Мы в своё время играли против США, хотя у нас была холодная война. Было очень сложно, и болели все против нас. Но мы играли, были визитной карточкой нашей страны. Поэтому любые соревнования, любые товарищеские матчи — это очень хорошо. Даже на самом детском, студенческом уровне. Мы работаем в этом направлении и будем приветствовать все матчи наших команд с североамериканскими. Пока не всё получается, но мы работаем — дай бог, всё получится, — цитирует Третьяка «РБ Спорт».

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