«Пока не всё получается, но мы работаем». Третьяк — об организации матча России и США

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможности проведения товарищеской встречи между сборными России и США или командами НХЛ и КХЛ.

— Недавно прошёл товарищеский матч между любительскими командами России и США. Увидим ли мы товарищеский матч между профессиональными сборными России и США или НХЛ и КХЛ в ближайшее время?

— Сейчас очень трудно сказать, состоится ли такой матч. Конечно, все хотели бы его увидеть. Чем больше таких матчей, тем лучше — спорт укрепляет дружбу между народами, странами. Мы в своё время играли против США, хотя у нас была холодная война. Было очень сложно, и болели все против нас. Но мы играли, были визитной карточкой нашей страны. Поэтому любые соревнования, любые товарищеские матчи — это очень хорошо. Даже на самом детском, студенческом уровне. Мы работаем в этом направлении и будем приветствовать все матчи наших команд с североамериканскими. Пока не всё получается, но мы работаем — дай бог, всё получится, — цитирует Третьяка «РБ Спорт».