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Стало известно, когда Овечкин может провести свой потенциально последний матч в НХЛ

Стало известно, когда Овечкин может провести свой потенциально последний матч в НХЛ
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В начале июля 2026 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал однолетний контракт на свой 22-й сезон, который может стать для него последним в НХЛ. Сегодня, 16 июля, стало известно расписание игр «Кэпиталз». Таким образом, определены даты и места его, возможно, последних матчей регулярного сезона в составе команды в НХЛ.

Потенциально последняя домашняя игра Овечкина за «Вашингтон» состоится 4 апреля 2027 года. Соперник — «Питтсбург Пингвинз». Потенциально последняя встреча регулярного сезона НХЛ для Овечкина состоится 10 апреля 2027 года. «Вашингтон» в гостях сыграет с «Филадельфией Флайерз».

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

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