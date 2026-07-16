Фридман — о генменеджере «Детройта»: желанная должность, интерес будет огромным

Инсайдер Эллиотт Фридман поделился информацией, как «Детройт Ред Уингз» будет искать нового генерального менеджера. Ранее данный пост покинул Стив Айзерман, который был переведён на должность старшего советника генерального директора клуба.

«Я слышал, что «Ред Уингз» подходят к вопросу непредвзято. Они рассмотрят широкий круг кандидатов: дадут шанс Крису Дрэйперу и Шону Хоркоффу, которые уже находятся внутри системы, но также рассмотрят и других специалистов.

Думаю, что это желанная должность, интерес будет огромным. Вы услышите много имён, например, Брэндана Шэнахана. Он один из немногих, кто оставил «Торонто» в лучшем состоянии, чем было до него», – сказал Фридман в эфире NHL Network.