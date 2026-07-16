«Готовим детей как печеньки». Фетисов — о развитии российского хоккея

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением о развитии детского хоккея в России.

«Самобытность советской школы была в том, что пацану давали раскрыться. Сегодня мы готовим детей как печеньки, по одинаковым методикам. Мы потеряли свою идентичность, что было нашим главным преимуществом перед всеми остальными», – приводит слова Фетисова «Матч ТВ».

Отметим, что ранее Вячеслав Фетисов заявил, что Федерации хоккея России (ФХР) стоит взять пример с других спортивных организаций страны, которые добились права выступать в международных соревнованиях с национальной символикой.