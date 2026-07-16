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Нападающий Коннор Макмайкл подписал контракт с «Сент-Луисом» на общую сумму $ 40,5 млн

Нападающий Коннор Макмайкл подписал контракт с «Сент-Луисом» на общую сумму $ 40,5 млн
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«Сент-Луис Блюз» подписал с нападающим Коннором Макмайклом шестилетний контракт со средней годовой зарплатой в $ 6,75 млн. Об этом сообщает пресс-служба «блюзменов».

Макмайкл перешёл в «Сент-Луис» из «Вашингтон Кэпиталз» в результате обмена 24 июня 2026 года. У 25-летнего Макмайкла истёк срок действия двухлетнего контракта с кэпхитом $ 2,1 млн. 25-й номер драфта-2019 провёл 315 матчей в регулярках НХЛ и набрал 154 (67+87) очка.

В прошлом сезоне Макмайкл сыграл за «Вашингтон» 78 встреч, где набрал 46 (14+32) очков при 30 минутах штрафного времени.

Ранее «Сент-Луис Блюз» продлил контракт с нападающим Оскаром Сундквистом.

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