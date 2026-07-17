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«Каролина» продлила контракт с форвардом Виктором Неучевым

«Каролина» продлила контракт с форвардом Виктором Неучевым
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«Каролина Харрикейнз» подписала новый контракт с форвардом Виктором Неучевым. Как сообщает Дэн Мильштейн на своей странице в социальной сети Х, соглашение клуба с 22-летним россиянином рассчитано на один сезон и является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит $ 850 тыс., в АХЛ – $ 90 тыс.

Неучев перешёл в систему «Каролины» в январе, до этого он выступал в системе «Баффало Сэйбрз». В конце июня «ураганы» сделали Неучеву квалификационное предложение.

Виктор Неучев провёл три последних сезона в АХЛ. В прошлом сезоне дошёл с «Чикаго Вулвс» (фармом «Каролины Харрикейнс») до финала Кубка Колдера, набрав 6 (2+4) очков в 21 игре в плей-офф.

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