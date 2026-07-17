Экс-форвард клубов НХЛ: ходят слухи, что Макдэвид хочет перейти в «Филадельфию»

Бывший игрок НХЛ, радиокомментатор матчей «Филадельфии Флайерз» Тодд Федорук заявил, что капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид может быть заинтересован в переходе в стан «лётчиков».

«Если он плохо начнёт сезон, то будет искать себе новую команду. Его агент будет подыскивать для него новые возможности. Ходят слухи, что Коннор хочет перейти в «Филадельфию», – сообщил Федорук в эфире радиостанции 97.5 The Fanatic.

В 2028 году Макдэвид может стать неограниченно свободным агентом. Летом у него вступил в силу двухлетний контракт с «Ойлерс» с кэпхитом $ 12,5 млн. В сезоне-2025/2026 Коннор стал лучшим бомбардиром лиги (138 очков) и лидером по передачам (90), а также вошёл в историю как третий самый быстрый игрок НХЛ, достигший отметки в 1200 очков.