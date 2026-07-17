В России введут новый ГОСТ на хоккейный лёд

В России с 1 сентября текущего года начнёт действовать новый ГОСТ на искусственный хоккейный лёд, сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

«ГОСТ упрощает работу не хоккеистам, а самим ледовым аренам, которые готовят покрытия, в том числе для проведения детских и взрослых чемпионатов. Когда мы формируем требования безопасности спортивного объекта, то должны описать требования к нему. Если есть стандарты – владельцу проще обеспечивать безопасность людей, которые там находятся», — заявил Абраменков «РИА Новости Спорт».

Новый ГОСТ заработает с 1 сентября текущего года, он содержит требования к температуре, толщине и скользящим свойствам искусственного льда хоккейных площадок.

Так, перед мероприятием средняя температура поверхности льда должна быть в пределах от минус 8 до минус 4,5 градуса, а для площадок высокого уровня, которые используются для проведения международных соревнований, – в диапазоне от минус 7,5 до минус 6 градусов.

Температура воздуха в центре площадки на высоте полутора метров должна составлять от 8 до 15 градусов. В свою очередь, влажность воздуха не должна превышать 60%.

Стандарт устанавливает и требования к толщине льда над разметкой. Если лёд приготовлен из воды без модифицирующих добавок, его средняя толщина над разметкой должна составлять от 15 до 35 миллиметров. Средняя длина пробега шайбы до игрового периода должна составлять не менее 20 метров, а на площадках высокого уровня — не менее 30 метров.