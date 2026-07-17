Кудашов: в «Динамо» мы создали единое пространство команды и зрителей

Бывший главный тренер «Динамо», а ныне наставник «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о создании единения между московским клубом и болельщиками во время его работы.

«Я считаю, что у нас именно в „Динамо“ получилось создать целостность. Мы создали единое пространство команды и зрителей — это самое главное. Да, мы не выиграли Кубок Гагарина, но победили в регулярном чемпионате, взяли бронзовые медали. Был полный стадион, билет трудно было купить, зритель получал удовольствие. Поход на игру „Динамо“ стал особенным событием для болельщиков», — цитирует Кудашова ТАСС.

Ранее Кудашов высказался об уходе из московского клуба в прошлом сезоне.