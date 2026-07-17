Давыдов: не совсем к месту громкие интервью Тамбиева, сейчас главное — не выпендриваться

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов ответил на вопрос, верит ли он в успех московского «Динамо» под руководством главного тренера Леонида Тамбиева.

— Верите в Тамбиева?

— Всё покажет сезон. На мой взгляд, пока не совсем к месту громкие интервью – мол, этого верну, этого подготовлю и так далее в том же духе. Они не в традициях «Динамо» — и немного настораживают. Сейчас самое главное – не выпендриваться, а спокойно подготовить команду к сезону. Как это делал Аркадий Иванович Чернышев, наша легенда, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

Ранее Алексей Кудашов высказался о создании единения между московским «Динамо» и болельщиками во время его работы.