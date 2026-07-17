Исаков: в 17 лет Просветова у нас никто не принял, пришлось пройти все муки ада

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы Ивана Просветова, оценил переход вратаря в омский «Авангард».

«Эмоций каких‑то от перехода не было, ведь это обычная ситуация: кто‑то уезжает, кто‑то возвращается, кто‑то играет «за речкой» всю свою карьеру. У всех складывается карьера по‑разному. Иван так решил, значит, есть на это определённые причины. Я в душу к ребятам не лезу.

В 17 лет Ивана у нас никто не принял, пришлось пройти все муки ада, через низшие лиги Америки, без языка, денег, близких. Он сильный парень. Принял всё это и сделал себя сам. Хорошо это или плохо, не нам решать. Я желаю ему только успеха и знаю, что этот парень никогда не подведёт и не предаст», — цитирует Исакова «Матч ТВ».