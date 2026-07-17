«Именно так становятся легендами». Том Уилсон — о преданности Овечкина «Вашингтону»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о преданности российского форварда Александра Овечкина столичному клубу.

«За карьеру Ови были моменты, когда дела в команде складывались не лучшим образом и кто-то начинал искать виноватых. В такой ситуации он вполне мог сказать: «Хорошо, я ухожу. Хочу перейти в другую организацию». Но он всегда выбирал другой путь — пытался пройти через трудности и найти выход из сложных периодов.

Сейчас такое встречается редко. Ови верил не только в себя, но и в город, клуб и всю организацию. Он был уверен, что команда сможет выбраться из сложной ситуации. Ему приходилось играть за не самые сильные составы, но, когда ты добиваешься успеха там же, где прошёл через все испытания, это имеет особое значение.

Именно так становятся легендами. Можно выиграть Кубок Стэнли в другом городе, но ты станешь чемпионом, а не символом клуба», — цитирует Уилсона ESPN.