«Моя мечта — съездить на одну из его игр». Тюкавин — о капитане «Вашингтона» Овечкине

Форвард московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин оценил подписание нового контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Я очень рад, примерно понимал, что это произойдёт. Я его поздравляю, будем продолжать наслаждаться его игрой один год. Моя мечта — съездить на одну из его игр. Думаю, что он продлил контракт ради того, чтобы побить рекорд Гретцки и стать лучшим снайпером», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.