15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Моя мечта — съездить на одну из его игр». Тюкавин — о капитане «Вашингтона» Овечкине

«Моя мечта — съездить на одну из его игр». Тюкавин — о капитане «Вашингтона» Овечкине
Комментарии

Форвард московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин оценил подписание нового контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Я очень рад, примерно понимал, что это произойдёт. Я его поздравляю, будем продолжать наслаждаться его игрой один год. Моя мечта — съездить на одну из его игр. Думаю, что он продлил контракт ради того, чтобы побить рекорд Гретцки и стать лучшим снайпером», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

Материалы по теме
«Именно так становятся легендами». Том Уилсон — о преданности Овечкина «Вашингтону»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android