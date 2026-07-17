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Бориков — о переходе в «Юту»: как бы грустно кому ни было, для меня это радость, счастье

Бориков — о переходе в «Юту»: как бы грустно кому ни было, для меня это радость, счастье
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Нападающий Егор Бориков высказался о своём переходе в «Юту Маммот» и рассказал про расставание с минским «Динамо».

– Расскажи, насколько тяжело тебе дался уход из минского «Динамо». Когда ты впервые об этом задумался? В какой момент окончательно принял решение?
– Да, 100% было непросто. Все-таки три года я провёл в «Динамо». Это клуб, в котором, можно сказать, я вырос, перешёл из детского хоккея во взрослый. У меня этот клуб навсегда останется в сердце. Я всегда буду следить за ним, радоваться его победам и переживать, если будут какие-то неудачи.

Даже сейчас ко мне иногда подходят болельщики, просят сфотографироваться и говорят, что им грустно из-за моего ухода. Я отвечаю, что моя мечта. Не могу сказать, что долго думал над этим решением. Когда «Юта» предложила мне контракт, объяснила, каким хочет меня видеть и какие условия готова предоставить, я понял, что это тот шанс, которым нужно пользоваться. Это именно то, ради чего я с самого детства шёл в хоккей. Можно сказать, ещё одна моя мечта стала реальностью. Поэтому, как бы грустно ни было кому-то из болельщиков, для меня это в любом случае радость, счастье, новый этап жизни и новый вызов, — сказал Бориков в подкасте «Раскатка».

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