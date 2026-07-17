«С жёнами игроков я общаюсь постоянно». Алексей Кудашов — о мотивации хоккеистов

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов рассказал про работу в плане мотивации хоккеистов своей команды.

— Главный тренер сборной СССР Борис Кулагин в 1975 году на финальный этап чемпионата мира пригласил жён тренеров и игроков, Юрзинов назвал это тогда большим педагогическим ходом, потому что супруги тогда, по его словам, быстро навели порядок у всех в головах. Готовы ли вы как тренер сделать то же самое на большом турнире?

— С жёнами игроков я общаюсь постоянно. Если надо, то прибегну к любому способу, чтобы добиться результата. Я не думаю, что это самый плохой способ — общение с жёнами, которые помогут хоккеистам, как вы сказали, мозги на место поставить. Семья всё равно у ребят на первом плане, ушли времена баз, практически уже никто на них не живёт. Поэтому семья — это очень важно для хоккеиста, чтобы жена направляла своего мужа в правильном направлении, — цитирует Кудашова ТАСС.