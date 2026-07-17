«Громкий, но рискованный ход!» Давыдов — о возможном назначении Брылина в минское «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о возможном назначении Сергея Брылина на пост главного тренера минского «Динамо».

— С интересом читаю новости о скором назначении на пост наставника наших белорусских одноклубников Сергея Брылина. Громкий, но рискованный ход!

— В чём громкость?

— Брылин – именитый российский хоккеист, проявил себя в ЦСКА, завоевал три Кубка Стэнли. По типажу – типичный динамовский форвард, работящий, подчиняющий себя команде.

— В чём риск?

— Я так понимаю, что Сергей все эти десятилетия жил и работал в Северной Америке – в «Нью-Джерси», но никогда не сталкивался с хоккеем КХЛ и с реалиями нашей жизни. Понятно, что он многое знает о НХЛ, о североамериканских реалиях. Но тут законы немного другие, да и игроки, увы, другого класса. Плюс Минск после лучшего сезона не удержал Дмитрия Квартальнова и ведущих хоккеистов.

Вот тут опять вспомню про Вадима Шипачёва. Если бы Минск его сохранил, то у Брылина был бы отличный помощник – и на льду, и в раздевалке. Но «Динамо» потеряло время – и подсуетилась Уфа. В общем, этому тренеру будет очень непросто зацепиться за новые реалии. Интересный эксперимент, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.