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Каменский — об Овечкине: было бы приятно, если бы такая звезда закончила карьеру в КХЛ

Каменский — об Овечкине: было бы приятно, если бы такая звезда закончила карьеру в КХЛ
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Вице‑президент по развитию Континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Валерий Каменский выразил надежду, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершит карьеру в КХЛ.

— Ещё как минимум сезон Овечкин проведет в «Вашингтоне», нет ли у вас желания увидеть после этого Александра в КХЛ?
— Это его желание должно быть. Я не могу сказать за Александра. Но он всегда с удовольствием приезжает в Россию и отдаёт дань уважения своему родному клубу — «Динамо». Всё будет зависеть от самого Овечкина, его желания и семьи. Конечно, нам было бы приятно, если бы в КХЛ вернулась такая звезда и здесь закончила карьеру. Думаю, это было бы интересно для зрителей и молодых хоккеистов, ну и в целом это был бы плюс для хоккея, — цитирует Каменского «Матч ТВ».

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