Алексей Кудашов рассказал, почему не смог закрепиться в составе «Торонто»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов рассказал, почему толком не смог заиграть в Национальной хоккейной лиге, где выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» (1993-1994).

«В самом коллективе и с теми ребятами было всё здорово. Надо было терпеть. Сейчас я понимаю, что в то время пробиться в состав, чтобы получить немало игрового времени, было нереально. Там были звёзды, и я играл в четвёртом звене. Я должен был быть этому счастлив и вкалывать, ждать своего шанса. Я же считал, что мог больше, и это меня погубило там», — приводит слова Кудашова ТАСС.

Ранее Алексей Кудашов рассказал про работу в плане мотивации хоккеистов своей команды.