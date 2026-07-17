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Алексей Кудашов рассказал, почему не смог закрепиться в составе «Торонто»

Алексей Кудашов рассказал, почему не смог закрепиться в составе «Торонто»
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Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов рассказал, почему толком не смог заиграть в Национальной хоккейной лиге, где выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» (1993-1994).

«В самом коллективе и с теми ребятами было всё здорово. Надо было терпеть. Сейчас я понимаю, что в то время пробиться в состав, чтобы получить немало игрового времени, было нереально. Там были звёзды, и я играл в четвёртом звене. Я должен был быть этому счастлив и вкалывать, ждать своего шанса. Я же считал, что мог больше, и это меня погубило там», — приводит слова Кудашова ТАСС.

Ранее Алексей Кудашов рассказал про работу в плане мотивации хоккеистов своей команды.

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