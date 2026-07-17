Борис Михайлов высказался об участии «Автомобилиста» в Кубке Первых от КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, 10-кратный чемпион СССР Борис Михайлов прокомментировал участие «Автомобилиста» в Кубке Первых от КХЛ.

«Сама по себе идея этого турнира неплохая. „Автомобилист“ — это более современная команда, и если её игроки будут выступать в тех матчах в форме команды Дома офицеров, тогда будет всё понятно. Это будет в память того, что в Свердловске тогда начала развиваться та команда, а также данью уважения развития хоккея СССР и болельщикам, которые помнили тот коллектив», — приводит слова Михайлова ТАСС.

В турнире, матчи которого проходят в рамках регулярного сезона, примут участие команды, которые играли в первом чемпионате страны. Это московские ЦСКА (в первом чемпионате страны команда называлась ЦДКА), «Динамо» и «Спартак», санкт-петербургский СКА (тогда — ленинградский Дом офицеров), екатеринбургский «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо».