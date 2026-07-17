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Бирюков — об уходе Барака: решили, что не будем очень сильно уговаривать кого-то

Бирюков — об уходе Барака: решили, что не будем очень сильно уговаривать кого-то
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался об уходе нападающего Дерека Барака. Форвард перешёл в ЦСКА в межсезонье.

– Дерек Барак покинул «Металлург» и оказался в ЦСКА. Сразу было понятно, что он уйдёт?
– Наверное, да. У нас сейчас подрастают местные ребята, поэтому, взвесив все за и против, подписали Нейтана Тодда и после уже поняли, что Барак уйдёт. Мы сами для себя приняли решение, что не будем очень сильно уговаривать кого‑то. Поэтому расстаться с Дереком было взаимным решением, — приводит слова Бирюкова «Матч ТВ».

31-летний форвард провёл минувший сезон в магнитогорском «Металлурге» и сыграл за команду в регулярном чемпионате сезона-2025/2026 62 матча, в которых отметился 21 заброшенной шайбой и 19 результативными передачами при показателе полезности «+19». В плей-офф на его счету 15 игр, два гола и четыре ассиста.

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