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Кузнецов — о СКА на Дальнем Востоке: люди покупали билеты, чтобы посмотреть на говно

Кузнецов — о СКА на Дальнем Востоке: люди покупали билеты, чтобы посмотреть на говно
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Кузнецов заявил, что люди на Дальнем Востоке остаются обделёнными вниманием.

«На Дальнем Востоке людям не хватает немножко теплоты и внимания спортсменов.

Приехали первый раз со СКА туда в Хабаровск и во Владивосток. Люди там за 30 тысяч покупали билеты, чтобы просто прийти посмотреть на это говно, которое мы играли. Ну, своими словами будем называть. Мне одна девочка подарила игрушку, помню, она у меня в раздевалке всё ещё есть. Мы с ней разговаривали, она говорит: «Блин, для меня такое счастье просто вас увидеть».

Молодой ты не понимаешь этого. Она потом стояла там, на трибуне. Блин, сейчас заплачу. Она стояла, смотрела всю игру. Я ей клюшку потом подарил. Ты понимаешь, что для людей там просто увидеть нас — это событие. И отдать 60 тысяч за два билета — это космические деньги. Для России это очень большие деньги. Мне кажется, что вот та область нашей страны немножко обделённой остаётся», — заявил Кузнецов на YouTube-канале FONBET.

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