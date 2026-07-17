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Фридман: в «Лос-Анджелесе» были рады потратить деньги на Панарина

Фридман: в «Лос-Анджелесе» были рады потратить деньги на Панарина
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Инсайдер Эллиотт Фридман высказался о решении «Лос-Анджелес Кингз» подписать контракт с российским нападающим Артемием Панариным.

«В «Лос-Анджелесе» были только рады потратить деньги на Панарина. Они думали так — мы готовы потратить кучу денег на кого-то стоящего. Но если такого игрока не будет, то мы лучше заделаем дыры в составе и будем ждать», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

Действующее соглашение 34-летнего форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. В прошлом сезоне Панарин провёл за «королей» 26 игр и набрал в них 27 (9+18) очков.

Ранее Артемий Панарин высказался о продлении своим соотечественником Александром Овечкиным контракта с «Вашингтон Кэпиталз» ещё на один сезон.

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